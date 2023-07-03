Семь российских фехтовальщиков подали заявки на ЧМ как индивидуальные спортсмены

Отмечается, что соревнования пройдут с 22 по 30 июля. Заявившиеся спортсмены выступят как индивидуальные нейтральные атлеты. Среди них — Яна Бекмурзова, Вадим Анохин, Полина Хаертдинова, Алена Лисина, Артем Саркисян, Лейла Пириева и Анна Смирнова.

Ранее Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования список из 17 спортсменов и 12 специалистов, которым был одобрен нейтральный статус. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

