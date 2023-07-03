Семь российских фехтовальщиков подали заявки на ЧМ как индивидуальные спортсмены
3 июля 202320:41
Семь фехтовальщиков из России подали заявки на ЧМ-2023 в Милане, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что соревнования пройдут с 22 по 30 июля. Заявившиеся спортсмены выступят как индивидуальные нейтральные атлеты. Среди них — Яна Бекмурзова, Вадим Анохин, Полина Хаертдинова, Алена Лисина, Артем Саркисян, Лейла Пириева и Анна Смирнова.
Ранее Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования список из 17 спортсменов и 12 специалистов, которым был одобрен нейтральный статус. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru