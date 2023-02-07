Скандинавские страны выступили против допуска россиян на соревнования

Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования, информация опубликована на официальном сайте Олимпийского комитета Швеции.

Такую позицию поддержали национальные олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

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Заявление было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд положительно отнеслась к возможному допуску атлетов из России к международным состязаниям. Об этом сообщила газета VG.

Тандревольд назвала российских спортсменов хорошими биатлонистами и выразила желание соревноваться с ними на лыжне, однако усомнилась в реальности этого.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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