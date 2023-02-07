Скандинавские страны выступили против допуска россиян на соревнования

Заявление было направлено в Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд положительно отнеслась к возможному допуску атлетов из России к международным состязаниям. Об этом сообщила газета VG.

Тандревольд назвала российских спортсменов хорошими биатлонистами и выразила желание соревноваться с ними на лыжне, однако усомнилась в реальности этого.

