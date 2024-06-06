Чернышенко: Атлеты из РФ могут выступать на Олимпиаде, не боясь нарушить закон

«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе... Наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — подчеркнул зампред правительства.

Чернышенко сообщил, что несмотря на все преграды, российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Играх по велоспорту-шоссе, тхэквондо, теннису, прыжкам на батуте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной борьбе, дзюдо. Однако число лицензий у атлетов может измениться после завершения их розыгрыша в теннисе 10 июня.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru.

