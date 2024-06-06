Чернышенко: Атлеты из РФ могут выступать на Олимпиаде, не боясь нарушить закон
Спортсмены из России смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь нарушить российский закон, атлеты уже получили 49 лицензий в семи видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с «Интерфаксом».
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе... Наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — подчеркнул зампред правительства.
Чернышенко сообщил, что несмотря на все преграды, российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Играх по велоспорту-шоссе, тхэквондо, теннису, прыжкам на батуте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной борьбе, дзюдо. Однако число лицензий у атлетов может измениться после завершения их розыгрыша в теннисе 10 июня.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, напоминает Ura.ru.
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