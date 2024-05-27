Отстраненная сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге IIHF
Сборная России по хоккею, отстранённая от международных соревнований после начала СВО, поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).
Согласно обновлённому списку, опубликованному на сайте организации, у пропустившей чемпионат мира 2024 года российской сборной 4065 очков. Финляндия, вылетевшая на стадии четвертьфинала, набрала 3955 очков и опустилась на третью строчку.
Лидером рейтинга стала сборная Канады, которая впервые с 2018 года осталась без медалей чемпионата мира - у неё 4100 очков. Победившая на турнире 2024 года сборная Чехии поднялась на четвёртую строчку, а сборная Швейцарии, взявшая серебро, замкнула ТОП-5.
Ранее IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд из этих стран на сезон-2025/26 в мае 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru