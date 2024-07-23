Популярность хоббихорсинга объяснили бедностью россиян

«Это подготовительная школа перед какими-то большими результатами в конном спорте. Мы подготавливаем будущих спортсменов-конников для той же олимпийской сборной, если она будет у нас в скором времени, даем им базу», — заявил председатель Федерации хоббихорсинга, отметив, что многие тренеры по конному спорту поддерживают эту дисциплину.

Он также отметил, что часто дети занимаются хоббихорсингом из-за слишком высокой стоимости занятий конным спортом. Морковкин посоветовал активистам «попробовать» хоббихорсинг, прежде чем запрещать его.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что хоббихорсинг был включен в программу Игр БРИКС, так как очень популярен среди молодежи.

