Популярность хоббихорсинга объяснили бедностью россиян
Председатель Федерации хоббихорсинга (соревнований на палках с игрушечными головами лошадей) Гавриил Морковин заявил в интервью изданию «Газета.Ru» заявил, что впервые слышит о желании Минспорта России признать хоббихорсинг официальный дисциплиной, и возмутился просьбе организации «Ветераны России» не делать этого.
По словам Морковкина, хоббихорсинг — достаточно сложный вид спорта, помогающий конникам тренировать умственную и мышечную память, запоминать, как правильно выполнять те или иные элементы, поскольку наездник сам имитирует половиной тела лошадь, половиной — движения всадника.
«Это подготовительная школа перед какими-то большими результатами в конном спорте. Мы подготавливаем будущих спортсменов-конников для той же олимпийской сборной, если она будет у нас в скором времени, даем им базу», — заявил председатель Федерации хоббихорсинга, отметив, что многие тренеры по конному спорту поддерживают эту дисциплину.
Он также отметил, что часто дети занимаются хоббихорсингом из-за слишком высокой стоимости занятий конным спортом. Морковкин посоветовал активистам «попробовать» хоббихорсинг, прежде чем запрещать его.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что хоббихорсинг был включен в программу Игр БРИКС, так как очень популярен среди молодежи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru