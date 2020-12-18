Красный флаг или «имперка»? Зюганов предложил спортсменам «Знамя Победы»

«Я под флагом Ленина выступал и буду выступать, у нашей партии красное знамя. Очень важно выступить под флагом Победы, оно имеет великую историю. Под ним сражались с фашизмом, освобождали человечество. Этот флаг вызывает вдохновение на всех континентах. Практически весь «Бессмертный полк» идет под этим знаменем», - отметил политик.



Он объяснил, почему Россия не может себе позволить выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.



«Ну каким нейтральным? Из 200 стран лишь десяток имеет тысячелетнюю историю, Россия среди них. Наберется всего лишь пять стран, которые изобрели все виды художественного, научно-технического творчества, и мы входим в их число. Мы первые в космос прорвались, у нас великолепная литература, музыка. А то, что делает Спортивный арбитражный суд - это варварство. Это политическая заказуха бессовестных людей. Россия - великая спортивная держава, какие без нас могут быть соревнования?» - задался он вопросом.



Зюганов также рассказал, как следует отреагировать на санкции Спортивного арбитражного суда. «В ответ нужно усилить развитие детско-юношеского спорта, это будет приносить плоды в перспективе», - посоветовал он.



В свою очередь, член ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН с иронией воспринял предложение мэра Новосибирска.

«Можно еще предложить с флагом ЛДПР выступать или с флагом Российской империи. Это инициатива подобного разряда», - отметил он.



Ранее телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире НСН рассказал, что у спортсменов, к которым были претензии в связи с употреблением допинга, будут сложности с возвращением в большой спорт.

