Перенесенный из-за COVID-19 чемпионат Европы сохранит название «Евро-2020»
Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен года на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, сохранит название «Евро-2020». Как пишет ТАСС, об этом заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, решение о переносе чемпионата Европы – из-за угрозы распространения COVID-19 – УЕФА принял 17 марта. Турнир, который должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля текущего года, пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Его матчи будут сыграны в 12 городах, среди которых, в частности, Санкт-Петербурге. Там должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
Ранее НСН писала, что Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, который перенесен на 2021 год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление оргкомитетов. Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.
Напомним, Бухарест должен принять три матча группы C, а также одну встречу 1/8 финала. Копенгаген, в свою очередь, намерен принять три матча группы B, в частности матч сборных России и Дании, и также одну встречу 1/8 финала.
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