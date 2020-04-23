Перенесенный из-за COVID-19 чемпионат Европы сохранит название «Евро-2020»

Чемпионат Европы по футболу, который был перенесен года на 2021 год в связи с пандемией коронавируса, сохранит название «Евро-2020». Как пишет ТАСС, об этом заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, решение о переносе чемпионата Европы – из-за угрозы распространения COVID-19 – УЕФА принял 17 марта. Турнир, который должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля текущего года, пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Его матчи будут сыграны в 12 городах, среди которых, в частности, Санкт-Петербурге. Там должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.