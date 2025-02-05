Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ

На Кубани из-за дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о катастрофе самолета в Актау МВД расширяет перечень лиц, имеющих право на репатриацию в Россию Заслуженный учитель России рассказал НСН, что классические произведения далеки от современных школьников