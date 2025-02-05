Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ
5 февраля 202506:33
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский спортсмен Александр Овечкин забросил свою 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает «РЕН ТВ».
Спортсмен сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 16 шайб. Овечкин поразил ворота «Флориды Пантерз» в конце встречи, установив результат – 6:3 в пользу «Вашингтона».
Ранее Овечкин заявил, что ему приятна похвала от президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru