Овечкин вошёл в ТОП-30 игроков в истории НХЛ по числу сыгранных матчей

Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» форвард вышел на лёд в матче против «Ванкувер Кэнакс». Эта игра стала для Овечкина 1451-ой в карьере в НХЛ. Теперь он делит 30-ю позицию в списке с финном Теему Селянне.

На одну строчку выше Овечкина располагается канадец Брент Бернс, сыгравший 1456 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло - на его счету 1779 игр.

Ранее клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» подарил нападающему команды, россиянину Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 шайб, заброшенных за его карьеру в лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

