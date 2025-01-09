Овечкин вошёл в ТОП-30 игроков в истории НХЛ по числу сыгранных матчей
Российский хоккеист Александр Овечкин вошёл в ТОП-30 игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу сыгранных матчей.
Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» форвард вышел на лёд в матче против «Ванкувер Кэнакс». Эта игра стала для Овечкина 1451-ой в карьере в НХЛ. Теперь он делит 30-ю позицию в списке с финном Теему Селянне.
На одну строчку выше Овечкина располагается канадец Брент Бернс, сыгравший 1456 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадец Патрик Марло - на его счету 1779 игр.
Ранее клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» подарил нападающему команды, россиянину Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 шайб, заброшенных за его карьеру в лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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