Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Тампы-Бэй Лайтнинг», сообщают «Известия».

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Он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 10 голов. Однако игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Ранее Овечкин поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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