Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб
2 марта 202508:34
Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Тампы-Бэй Лайтнинг», сообщают «Известия».
Он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 10 голов. Однако игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
Ранее Овечкин поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru