МОК не будет рассматривать допуск россиян до Игр с флагом и гимном

Как заявили в организации, антироссийские санкции, а также ограничения в отношении Белоруссии обсуждаться не будут, поскольку они были подтверждены на Олимпийском саммите 9 декабря. Это значит, что флаги, гимны и национальные цвета России и Белоруссии не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече.

Ранее Международный олимпийский комитет отверг критику со стороны Украины и ряда западных стран, выступающих против участия российских спортсменов в Играх в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

