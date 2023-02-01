МОК не будет рассматривать допуск россиян до Игр с флагом и гимном
Международный олимпийский комитет отказался рассматривать вариант допуска спортсменов из России на соревнования с использованием национальных флага и гимна, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявили в организации, антироссийские санкции, а также ограничения в отношении Белоруссии обсуждаться не будут, поскольку они были подтверждены на Олимпийском саммите 9 декабря. Это значит, что флаги, гимны и национальные цвета России и Белоруссии не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече.
Ранее Международный олимпийский комитет отверг критику со стороны Украины и ряда западных стран, выступающих против участия российских спортсменов в Играх в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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