ОКР обжалует лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил в своем Telegram-канале о намерении обжаловать лишение российской сборной по фигурному катанию золота командного турнира Игр-2022.
Сообщается, что юристы приступили к подготовке требующихся для подачи апелляции документов.
Отмечается, что согласно действующим правилам Международного союза конькобежцев, санкции в отношении отдельно взятого спортсмена (в конкретном случае — Камилы Валиевой) не могут повлечь за собой пересмотра результатов всей команды. В ОКР отметили, что правовая позиция России строится на прецедентах в практике Спортивного арбитражного суда.
Ранее Международный союз конькобежцев лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022
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