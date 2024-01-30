ОКР обжалует лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022

Сообщается, что юристы приступили к подготовке требующихся для подачи апелляции документов.

Отмечается, что согласно действующим правилам Международного союза конькобежцев, санкции в отношении отдельно взятого спортсмена (в конкретном случае — Камилы Валиевой) не могут повлечь за собой пересмотра результатов всей команды. В ОКР отметили, что правовая позиция России строится на прецедентах в практике Спортивного арбитражного суда.

Ранее Международный союз конькобежцев лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022



