ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022, следует из релиза организации.

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Таким образом, победительницей чемпионата Европы‑2022 признана Анна Щербакова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.

Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, заявила ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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