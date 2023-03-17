«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в полуфинале Пути регионов в Кубке России

Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» встретятся в первом этапе полуфинала Пути регионов в Кубке России.

«Локомотив» проиграл «Акрону» в матче Фонбет Кубка России

Согласно результатам жеребьёвки, во вторую пару попали московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

Согласно регламенту, команды сыграют один матч, победитель выйдет во второй этап, где встретится с проигравшим клубом из полуфинала Пути РПЛ.

Ранее «Краснодар» выбил из Кубка России грозненский «Ахмат», «Ростов» переиграл «Пари НН», «Динамо» обыграло «Зенит», а «Акрон» оказался сильнее «Локомотива», сообщает НСН.

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