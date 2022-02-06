Американский журналист объяснил вопрос к Большунову о допинге

«Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично. Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи. Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели», - цитирует Херца «Спорт-экспресс».

По словам журналиста зрители видели победу Большунова «с огромным преимуществом» наряду с недавней допинговой историей России. Именно этим Херц объяснил желание задать прямой вопрос российскому спортсмену. По мнению корреспондента, лыжник» очень убедительно ответил на этот вопрос».

«Серебро» в скиатлоне завоевал россиянин Денис Спицов.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал Херца за его вопрос Большунову сразу после победы провокатором и призвал лишать ему подобных аккредитации. По мнению парламентария, вопрос «был задан с целью оскорбить представителя российской команды». Свищев напомнил, что у Большунова никогда не было проблем с допингом.

