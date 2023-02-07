Норвежская биатлонистка согласилась соревноваться с российскими спортсменами

Норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд положительно отнеслась к возможному допуску атлетов из России к международным состязаниям. Об этом сообщила газета VG.

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Тандревольд назвала российских спортсменов хорошими биатлонистами и выразила желание соревноваться с ними на лыжне, однако усомнилась в реальности этого, заявив, что разделять политику и спорт — чересчур наивно.

Ранее биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий за сборную Швеции и неоднократно протестовавший против участия российских атлетов в международных состязаниях, назвал решение Международного олимпийского комитета по допуску России к турнирам грустным и странным. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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