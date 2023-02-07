Норвежская биатлонистка согласилась соревноваться с российскими спортсменами
Норвежская биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд положительно отнеслась к возможному допуску атлетов из России к международным состязаниям. Об этом сообщила газета VG.
Тандревольд назвала российских спортсменов хорошими биатлонистами и выразила желание соревноваться с ними на лыжне, однако усомнилась в реальности этого, заявив, что разделять политику и спорт — чересчур наивно.
Ранее биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий за сборную Швеции и неоднократно протестовавший против участия российских атлетов в международных состязаниях, назвал решение Международного олимпийского комитета по допуску России к турнирам грустным и странным. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Посмертную маску писателя Гоголя выставили на аукцион
- Bloomberg: кабмин РФ добивается от Центробанка снижения ключевой ставки
- В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
- Секретарь СНБО Украины отверг «корейский сценарий» раздела страны
- Эфиопия упростила визовые правила для туристов из РФ
- Лавров: Боррель не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира
- Норвежская биатлонистка согласилась соревноваться с российскими спортсменами
- Фонд Сахарова и «Медузу»* и включили в список нежелательных НПО
- Швеция заявила о планах возобновить переговоры с Турцией по НАТО
- Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru