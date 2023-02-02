Непомнящий: Россия ничего не получит от азиатского футбола

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий, который в свое время также возглавлял южнокорейский «Юконг», китайские клубы и сборную Узбекистана, заявил в беседе с НСН, что России нецелесообразно переходить в азиатский футбол, несмотря на большое количество профессиональных игроков в АФК.

Накануне глава РФС Александр Дюков посетил конгресс Азиатской конфедерации футбола в Бахрейне. Вопрос о переходе РФС в Азию официально не рассматривался, но тема обсуждалась. Так, саудовский министр спорта заявил, что не видит проблем в присоединении России. Непомнящий положительно оценил уровень развития азиатских сборных, но отметил, что до «Европы» им все равно еще далеко.

«Сравнивать азиатский футбол с европейскими лигами некорректно, в Европе все-таки много стран: 15-20, которые превосходят по всем показателям азиатские страны. В Азии пять-шесть таких стран... Все сильнейшие игроки мира играют в Европе, те же самые корейцы и японцы, если мы говорим про сильнейших игроков, играют в Европе. Национальные сборные укомплектованы из игроков, которые играют в Европе. России нецелесообразно переходить в азиатский футбол, мы ничего не получим в плане развития, кроме предполагаемых игр. Япония, например, не будет готова играть с нами. Остальные страны готовы играть с нами и играют», - отметил он.