Непомнящий: Россия ничего не получит от азиатского футбола
Советский и российский тренер Валерий Непомнящий сказал в эфире НСН, что России нецелесообразно переходить в АФК, несмотря на профессиональный уровень ряда команд в Азии.
Советский и российский тренер Валерий Непомнящий, который в свое время также возглавлял южнокорейский «Юконг», китайские клубы и сборную Узбекистана, заявил в беседе с НСН, что России нецелесообразно переходить в азиатский футбол, несмотря на большое количество профессиональных игроков в АФК.
Накануне глава РФС Александр Дюков посетил конгресс Азиатской конфедерации футбола в Бахрейне. Вопрос о переходе РФС в Азию официально не рассматривался, но тема обсуждалась. Так, саудовский министр спорта заявил, что не видит проблем в присоединении России. Непомнящий положительно оценил уровень развития азиатских сборных, но отметил, что до «Европы» им все равно еще далеко.
«Сравнивать азиатский футбол с европейскими лигами некорректно, в Европе все-таки много стран: 15-20, которые превосходят по всем показателям азиатские страны. В Азии пять-шесть таких стран... Все сильнейшие игроки мира играют в Европе, те же самые корейцы и японцы, если мы говорим про сильнейших игроков, играют в Европе. Национальные сборные укомплектованы из игроков, которые играют в Европе. России нецелесообразно переходить в азиатский футбол, мы ничего не получим в плане развития, кроме предполагаемых игр. Япония, например, не будет готова играть с нами. Остальные страны готовы играть с нами и играют», - отметил он.
Среди главных фаворитов в Азии Непомнящий выделил Японию, Саудовскую Аравию и Южную Корею.
«В юго-восточной Азии, в Японии и Корее, футбол в профессиональном смысле все время прибавляет. Саудовская Аравия из арабских стран, например, всегда играет на чемпионатах мира, а в Лиге чемпионов Азии выиграл катарский клуб. На прошедшем чемпионате мира был серьезный момент, когда команда Саудовской Аравии одержала победу над Аргентиной, это о многом говорит. Японцы и корейцы тоже были не подарок, на чемпионате России они очень достойно выглядели и сейчас. Поэтому есть страны, где серьезно развивается футбол, разнообразие есть, есть «элитные» страны, грубо говоря, вполне достойные команды по уровню национальных сборных. Есть страны, где все в зачаточном состоянии», - рассказал собеседник НСН.
В декабре в свете отстранения российских команд от международных соревнований активно обсуждался вопрос перехода России из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в АФК. Позднее было объявлено о создании рабочей группы РФС с УЕФА для возвращения РФ в международные турниры.
При этом экс-игрок сборной России, московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин ранее говорил НСН, что политическое давление может коснуться и Азиатской конфедерации футбола, поэтому есть риск того, что сборной России не дадут играть и там.
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