«Дороги назад не будет»: Булыкин усомнился в целесообразности выхода РФС из УЕФА

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз до 31 декабря 2022 года проведет голосование по выходу из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Голосование должно было состояться 27 декабря, однако перенос был связан с необходимостью провести дополнительные консультации с АФК. Булыкин предположил, что на АФК после перехода в нее российской сборной также будет оказано давление.

«Полагаю, в АФК мы будем одной из сильнейшей команд. Правда, мы много потеряем в деньгах, но здесь об этом речи не идет. При этом я опасаюсь, что нам не разрешат играть и в АФК, российская сборная может оказаться в весьма плачевной ситуации. В Азиатской конфедерации футбола также есть сборные, которые не хотят нас видеть в составе объединения (например, это японцы и австралийцы), при этом дороги назад у нас уже не будет, если мы перейдем в АФК. Я бы не стал делать столь резкие шаги до тех пор, пока не получил бы соответствующие гарантии», — сказал Булыкин.

Собеседник НСН затруднился с ответом, сможет ли российская сборная вернуться в УЕФА несколько лет спустя, когда политическая ситуация успокоится.

«Здесь очень много нюансов. К сожалению, политика вмешивается в спорт. Будем следить за международной ситуацией. Однако я считаю, что спорт должен оставаться вне политики», — добавил футболист.

В заключение Булыкин заявил, что Россия не является значимой командой для УЕФА.

«УЕФА все равно. У них при любом раскладе будут большие деньги. Вопрос только в российской сборной. За Лигу чемпионов и за Лигу Европы дают хорошие деньги, там играют достойные клубы. Если стоит задача играть хотя бы где-нибудь, если Россия получит гарантии того, что ей дадут возможность играть в составе АФК, можно попробовать перейти. Однако подозреваю, что такой шаг лишь усугубит ситуацию», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

