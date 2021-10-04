«Зачем менять?» Отставка тренера «Локомотива» вызвала вопросы

По его словам, последние результаты «Локомотива» – поражение от «Ростова» в чемпионате России (1:2) и от «Лацио» в Лиге Европы (0:2) - не должны быть основанием для увольнения Николича.

«Футбольная команда – живой организм, и процесс, который происходит, иногда даже независим от тренера. Тренировочный процесс налажен, выстроена игра, а вдруг что-то ломается. Нужно время. Я всегда на стороне тренера, потому что понимаю, что легко не бывает в любом клубе. Позиция работодателей для меня не всегда понятна: почему принимается то или иное решение, какими критериями пользуются. Конечно, работу тренера определяет результат, но я не скажу, что «Локомотив» сегодня выбыл из борьбы за чемпионство в России. Что касается участия в еврокубках, то мы видим, что у нас команды не очень конкурентные на европейской арене, но это весь наш футбол такой», - заключил специалист.

Он также рассказал, кто может сменить Николича на посту главного тренера.

«Для меня было бы хорошо и правильно, если бы Семин вернулся, но я понимаю, что такого быть не может. Вспомните, как с ним расставались. Несмотря на смену руководства в «Локомотиве», думаю, что такой вариант маловероятен», - считает Непомнящий.

В то же время сам бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал дождаться официального объявления об отставке Николича.

«Когда все произойдет, тогда можно говорить. А сейчас чего комментировать?» - заявил Семин.

По информации Арустамяна, отставка тренера будет обсуждаться на встрече руководства «Локомотива» с «РЖД» и именно на такой вариант развития событий настроен спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником. В то же время телеканал «Матч ТВ» опубликовал сообщение, что сербский специалист принял решение об уходе самостоятельно.

