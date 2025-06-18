Футболисты могут поспорить друг с другом об итогах спортивных соревнований, но им правильно не разрешают делать ставки, рассказал бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН.

Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Данила Козлов из-за ставок могут лишиться футбола навсегда: три главных вундеркинда страны могут иметь аккаунты у нелегального в РФ букмекера, сообщил «Mash на спорте». Уточняется, что хакеры слили данные сайта 1win, на котором якобы регистрировались порядка десяти действующих футболистов (от «Локомотива» до «Акрона»). За наличие аккаунтов в букмекерской конторе игрокам может грозить пожизненная дисквалификация. Экс-футболист сборной России отметил, что такой проблемы в его время не было.



«В наше время таких букмекерских контор не было, они стали появляться позднее. Мы всегда спорили друг с другом, когда смотрели футбол или хоккей, такое было. Это подогревает интерес. Раньше не было телефонов, сейчас можешь делать что угодно и где угодно. У молодежи появилось столько соблазнов, они в золотое время живут. Если им нельзя чего-то делать, то они должны соблюдать правила», — подчеркнул он.