Московский марафон отменили из-за коронавируса

Организаторы Московского марафона, который планировалось провести 26 сентября, заявили об отмене мероприятия, сообщает пресс-служба Московского бегового сообщества.

По их словам, данное решение связано с эпидемической обстановкой в столице.

Основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил, что в настоящее время «обстоятельства могут меняться каждый день».

«Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни. Команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится», - заявил он.​

Ранее в Твери отменили фестиваль, в рамках которого ожидалось выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

