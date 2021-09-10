Московский марафон отменили из-за коронавируса
Организаторы Московского марафона, который планировалось провести 26 сентября, заявили об отмене мероприятия, сообщает пресс-служба Московского бегового сообщества.
По их словам, данное решение связано с эпидемической обстановкой в столице.
Основатель бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил, что в настоящее время «обстоятельства могут меняться каждый день».
«Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни. Команда бегового сообщества готовила масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится», - заявил он.
Ранее в Твери отменили фестиваль, в рамках которого ожидалось выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
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