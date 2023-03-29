Москалькова обратилась в ООН для защиты прав спортсменов из России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с целью защитить права спортсменов России и Белоруссии.
Накануне исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных соревнований не поддерживавших военную спецоперацию на Украине российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Также организация предложила не рассматривать команды из России в качестве участников международных турниров в игровых видах спорта. На соревнования также не допустят спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности.
По мнению омбудсмена, эти условия «грубо нарушают права и свободы наших спортсменов, делая их профессионалами "второго сорта"». Об этом Москалькова написала в своем телеграм-канале. Она также отметила, что в спорте не должно быть политики и двойных стандартов.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ранее высказал мнение, что МОК разрешил спортсменам из России участвовать в Олимпийских играх, однако одновременно поставил невыполнимые для этого условия, передает НСН.
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