Москалькова обратилась в ООН для защиты прав спортсменов из России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с целью защитить права спортсменов России и Белоруссии.

Накануне исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных соревнований не поддерживавших военную спецоперацию на Украине российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Также организация предложила не рассматривать команды из России в качестве участников международных турниров в игровых видах спорта. На соревнования также не допустят спортсменов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности.