Захарова назвала позицию МОК по россиянам проявлением национализма

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике ... то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни», — считает дипломат.

Захарова призвала противостоять подобным опасным тенденциям, которые в дальнейшем могут затронуть более широкие группы людей, пишет RT.

Ранее МОК предложил разрешить атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также спортсмены не должны представлять вооруженные силы и силовые ведомства, выступать «против мирной миссии олимпийского движения» либо поддерживать военные действия на Украине, пишет Ura.ru.

