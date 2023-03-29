Захарова назвала позицию МОК по россиянам проявлением национализма

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к турнирам — проявление национализма и «история про эксперименты над человечностью». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике ... то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни», — считает дипломат.

Захарова призвала противостоять подобным опасным тенденциям, которые в дальнейшем могут затронуть более широкие группы людей, пишет RT.

Ранее МОК предложил разрешить атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также спортсмены не должны представлять вооруженные силы и силовые ведомства, выступать «против мирной миссии олимпийского движения» либо поддерживать военные действия на Украине, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыМОКМИД РФМария Захарова

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