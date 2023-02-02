МОК: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не принято

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года Международный олимпийский комитет еще не принял, сообщили в пресс-службе организации.

Как отмечается, ни в одном из документов нет упоминаний об участии в Олимпиаде-2024 спортсменов с российским или белорусским паспортами.