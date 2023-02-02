МОК: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не принято

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года Международный олимпийский комитет еще не принял, сообщили в пресс-службе организации.

Как отмечается, ни в одном из документов нет упоминаний об участии в Олимпиаде-2024 спортсменов с российским или белорусским паспортами.

«Бойкот и противодействие»: Губерниев не верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2024

«Речь пока идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне», — уточнили в пресс-службе МОК.

Ранее НСН сообщала, что в ООН поддержали МОК в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: scoopnest.com Флаг МОК
ТЕГИ:РоссиянеОлимпиадаСпортсменыМОК
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры