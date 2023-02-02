МОК: решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не принято
Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года Международный олимпийский комитет еще не принял, сообщили в пресс-службе организации.
Как отмечается, ни в одном из документов нет упоминаний об участии в Олимпиаде-2024 спортсменов с российским или белорусским паспортами.
«Речь пока идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем сезоне», — уточнили в пресс-службе МОК.
Ранее НСН сообщала, что в ООН поддержали МОК в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры.
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