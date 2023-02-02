В ООН поддержали МОК в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры

ООН назвала недопустимой дискриминацию спортсменов из России и Белоруссии по национальному признаку. Об этом говорится в докладах экспертов организации о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

МОК не будет рассматривать допуск россиян до Игр с флагом и гимном

Как отметили в ООН, Международный олимпийский комитет обязан соблюдать Олимпийскую хартию и запрещающие дискриминацию международные нормы в области прав человека, которые следует применять ко всем спортсменам, пишет RT.

«Это подразумевает, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — указали эксперты.

Ранее в МОК допустили участие в Олимпиаде россиян и белорусов, не поддержавших проведение специальной военной операции на Украине и соблюдающих антидопинговые правила, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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