МОК потребовал от России исходники московской лаборатории

В МОК заявили, что российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории, отмечает телеканал «360». Однако при этом чистые от допинга спортсмены не должны страдать. Восстановить справедливость, полагают в МОК, поможет исходный вариант московской базы. При этом в организации также подчеркнули, что Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не участвовали в манипуляциях с лабораторией и анализами.

Ранее в эфире НСН глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву рассказал, как страна может избежать отстранения от участия и проведения международных соревнований из-за допингового скандала.

