МОК потребовал от России исходники московской лаборатории
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал рекомендацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) предоставить возможность чистым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Заявление размещено на официальном сайте организации.
Ранее стало известно, что WADA рекомендовало исполкому признать Русада не соответствующим кодексу организации, а также применить санкции к российским спортсменам, в частности запретить им выступления на международных соревнованиях под флагом страны в течение четырёх лет и запретить проводить в России соответствующие турниры. Рекомендации были выданы в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории.
В МОК заявили, что российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории, отмечает телеканал «360». Однако при этом чистые от допинга спортсмены не должны страдать. Восстановить справедливость, полагают в МОК, поможет исходный вариант московской базы. При этом в организации также подчеркнули, что Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены, не участвовали в манипуляциях с лабораторией и анализами.
Ранее в эфире НСН глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву рассказал, как страна может избежать отстранения от участия и проведения международных соревнований из-за допингового скандала.
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