МОК пока не планирует снимать санкции против российских и белорусских спортсменов

В сообщении говорится, что введенные в феврале 2022 года санкции против российских и белорусских спортсменов остаются в силе.

В февраля группа из 35 стран выступили за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже. В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. В свою очередь украинские власти заявили, что в таком случае не приедут на Игры.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с НСН говорил, что Россия ждет конкретных практических шагов от Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году, однако слабо верится, что их все же допустят.

