МОК пока не планирует снимать санкции против российских и белорусских спортсменов
Международный олимпийский комитет не планирует в ближайшее время снимать санкции против России и Белоруссии из-за проведения РФ спецоперации на Украине, следует из релиза МОК, посвященном годовщине СВО.
В сообщении говорится, что введенные в феврале 2022 года санкции против российских и белорусских спортсменов остаются в силе.
В февраля группа из 35 стран выступили за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже. В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отмечал, что на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта. В свою очередь украинские власти заявили, что в таком случае не приедут на Игры.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с НСН говорил, что Россия ждет конкретных практических шагов от Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в 2024 году, однако слабо верится, что их все же допустят.
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