«Мировые звезды»: Испания будет доминировать в футболе два-три года

Накануне в Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором сыграли команды Испании и Англии. Команда Испании победила со счетом 2:1. Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвертый раз в своей истории.

За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сами футболисты получат 40% от общей суммы, что составит примерно €11 млн. В свою очередь главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте получит €400 тыс.



