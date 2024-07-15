«Мировые звезды»: Испания будет доминировать в футболе два-три года

Испания будет доминировать в мировом футболе ближайшие два-три года, заявил бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов.

Он признался, что Ламин Ямаль и Нико Уильямс сегодня не просто звезды испанского футбола, это мировые лидеры, на которых надо равняться, передает «Газета.Ru».

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Накануне в Берлине завершился финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором сыграли команды Испании и Англии. Команда Испании победила со счетом 2:1. Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвертый раз в своей истории.

За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сами футболисты получат 40% от общей суммы, что составит примерно €11 млн. В свою очередь главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте получит €400 тыс.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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