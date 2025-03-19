Минспорт ведет работу по организации матчей игроков НХЛ и КХЛ

Министерство спорта России работает над организацией матча между игроками Континентальной (КХЛ) и Национальной (НХЛ) хоккейных лиг. Об этом сообщил журналистам глава ведомства, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

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Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина организовать встречи между российскими и американскими игроками из НХЛ и КХЛ.

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи», - отметил Дегтярев.

По его словам, назвать даты пока сложно, но соответствующая работа ведется.

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ФОТО: РИА Новости
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