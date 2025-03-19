Минспорт ведет работу по организации матчей игроков НХЛ и КХЛ
19 марта 202512:25
Министерство спорта России работает над организацией матча между игроками Континентальной (КХЛ) и Национальной (НХЛ) хоккейных лиг. Об этом сообщил журналистам глава ведомства, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу российского лидера Владимира Путина организовать встречи между российскими и американскими игроками из НХЛ и КХЛ.
«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи», - отметил Дегтярев.
По его словам, назвать даты пока сложно, но соответствующая работа ведется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru