Трамп поддержал предложение Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ
Американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров поддержал предложение своего российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи между представителями двух стран в России и в США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Предполагается, что в хоккейных баталиях примут участие игроки Национальной хоккейной лиги США и Континентальной хоккейной лиги России.
Ранее Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru