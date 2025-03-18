Трамп поддержал предложение Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров поддержал предложение своего российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи между представителями двух стран в России и в США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине

Предполагается, что в хоккейных баталиях примут участие игроки Национальной хоккейной лиги США и Континентальной хоккейной лиги России.

Ранее Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
ТЕГИ:НХЛКХЛХоккейСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп

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