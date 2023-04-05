Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян

Международная федерация конного спорта (Fеdеration Equestre Internationale) приняла решение о продлении отстранения от соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии.

Об этом объявила пресс-служба FEI по итогам обсуждения руководством организации рекомендации Международного олимпийского комитета от 28 марта нынешнего года. МОК предложила международным федерациям на их усмотрение допускать к стартам атлетов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе. При этом, спортсмены не должны публично высказываться в поддержку спецоперации на Украине.

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«По мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», — цитирует RT позицию, озвученную президентом федерации Ингмаром Де Восом.

По его словам, у организации нет достаточных механизмов для справедливой и точной оценки необходимых условий участия в стартах.

Как отмечает НСН, днём ранее стало известно о допуске для участия в международных соревнованиях российских борцов. Решение принял Исполнительный комитет Объединенного мира борьбы.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Абрамов
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