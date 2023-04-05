Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян

Международная федерация конного спорта (Fеdеration Equestre Internationale) приняла решение о продлении отстранения от соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии.

Об этом объявила пресс-служба FEI по итогам обсуждения руководством организации рекомендации Международного олимпийского комитета от 28 марта нынешнего года. МОК предложила международным федерациям на их усмотрение допускать к стартам атлетов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе. При этом, спортсмены не должны публично высказываться в поддержку спецоперации на Украине.