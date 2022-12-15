Бразильская конфедерация футбола может выплатить $200 тысяч за скандал с котом

На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд, сообщает El Grafico.

Хорваты выбили бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре

Группа неправительственных организаций и Национальный форум защиты животных и обороны страны требует с нее 200 тысяч долларов за грубое обращение с котом.

Пресс-атташе национальной сборной Винисиус Родригес 7 декабря во время пресс-конференции на ЧМ в Катаре взял кота за шкирку и грубо скинул со стола.

Зоозащитники потребовали публичных извинений.

Напомним, сборная Бразилии по футболу одержали победу над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортБразилияФутболКот
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