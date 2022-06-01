«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил, что Поль Погба покинет команду в конце июня, когда истечёт срок его контракта.

«Манчестер Юнайтед» возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг

В сообщении пресс-службы британского клуба говорится, что француз долгое время сотрудничал с командой, руководство благодарит его за вклад в развитие «красных дьяволов».

«Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах замечательного пути», - добавили в «Манчестер Юнайтед».

Ранее полузащитник Гарет Бэйл в своих соцсетях объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал»

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ФОТО: РИА Новости
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