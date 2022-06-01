«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил, что Поль Погба покинет команду в конце июня, когда истечёт срок его контракта.
В сообщении пресс-службы британского клуба говорится, что француз долгое время сотрудничал с командой, руководство благодарит его за вклад в развитие «красных дьяволов».
«Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах замечательного пути», - добавили в «Манчестер Юнайтед».
Ранее полузащитник Гарет Бэйл в своих соцсетях объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал»
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