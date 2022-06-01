«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба

В сообщении пресс-службы британского клуба говорится, что француз долгое время сотрудничал с командой, руководство благодарит его за вклад в развитие «красных дьяволов».

«Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах замечательного пути», - добавили в «Манчестер Юнайтед».

Ранее полузащитник Гарет Бэйл в своих соцсетях объявил об уходе из испанского футбольного клуба «Реал»

