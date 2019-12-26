Президент ФЛА Москвы: У нас нет шансов доказать WADA свою правоту

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Борьба за честь: Восстановит ли РУСАДА свою репутацию в 2020 году?»

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) до 27 декабря планирует подать заявление о своем несогласии с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Заявление будет подано в WADA и в CAS – международный арбитражный суд.

Президент Федерации лёгкой атлетики Москвы Олег Курбатов заявил, у России нет никаких шансов оспорить решение WADA.

«Нас обвиняют в том, что был несанкционированный вход в базу данных. Мы говорим, что был несанкционированный вход Григория Родченкова, нас обвиняют в том, что несанкционированный вход в базу данных был уже тогда, когда она находилась под арестом Следственного комитета. Дальнейшее расследование только усугубит ситуацию, поскольку будут выяснятся новые негативные подробности», — отметил участник пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России поддержал решение РУСАДА и сообщил о намерении участвовать в процессе в CAS в качестве третьего заинтересованного лица.



В Госдуме также утверждают, что в настоящее время у WADA нет никаких доказательств того, что в московской лаборатории были искажены какие-то данные, поэтому дело за судом.

