Израильская фигуристка не поддержала отстранение россиян от соревнований

Представляющая Израиль 15-летняя фигуристка Габриэлла Гринберг выступила против отстранения от международных состязаний российских спортсменок. Об этом она заявила YouTube-каналу «Фигурные подружки».

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По словам спортсменки, спорт должен быть вне политики, все соперники должны находиться в равных условиях.

Гринберг выступает в одиночном катании. Она родилась в Москве и занимается в академии «Ангелы Плющенко». Израиль фигуристка представляет с 2022 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спорт не должен становиться инструментом политики.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ПолитикаФигуристыСпортФигурное Катание

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