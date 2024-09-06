Израильская фигуристка не поддержала отстранение россиян от соревнований
6 сентября 202417:56
Представляющая Израиль 15-летняя фигуристка Габриэлла Гринберг выступила против отстранения от международных состязаний российских спортсменок. Об этом она заявила YouTube-каналу «Фигурные подружки».
По словам спортсменки, спорт должен быть вне политики, все соперники должны находиться в равных условиях.
Гринберг выступает в одиночном катании. Она родилась в Москве и занимается в академии «Ангелы Плющенко». Израиль фигуристка представляет с 2022 года.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спорт не должен становиться инструментом политики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru