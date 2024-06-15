Конгресс FIL проголосовал за продление отстранения российских саночников
Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) выступил за продление отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой объединения. Об этом сообщили в пресс-службе FIL.
Отмечается, что присутствие атлетов, тренеров и должностных лиц из РФ на соревнованиях организации якобы представляет риск для безопасности турниров и спортсменов.
В марте 2022 года FIL на фоне ситуации на Украине лишила российских саночников права выступать на турнирах под эгидой федерации.
Ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение сборных РФ и Белоруссии до декабря 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru