«Хотят денег слупить». Ловчев о чемпионских перспективах «Спартака»

«Конечно, я согласен (с Федуном – прим. НСН). «Спартак» всегда играет с перепадами. Может сыграть и бесславно, как с «Уфой». В том матче «Спартак» был безобразен. А «Зенит» может проиграть кому-нибудь 0:1 , но на своем поле выглядеть, как «Спартак» в той игре, они себе не позволяют», - сказал Ловчев.

По его мнению, «Спартак» играл против ЦСКА «слабенько», но заслужил победу.

«Это дерби, которое будоражит буквально всех. Не случайно после него болельщики идут еще и драться. По качеству футбола игра была очень и очень слабенькая, по накалу - нормальная, соответствующая статусу дерби. Многие считают, что ключевым было удаление игрока. Конечно, преимущество в одного игрока меняет рисунок игры, но когда ты потом смотришь статистику и видишь, что «Спартак» ударил порядка 30 раз по воротам, а у ЦСКА ни одного удара в створ ворот не прилетело, тогда понимаешь, что «Спартак» все равно победил по делу», - пояснил лучший футболист СССР 1972 года.

Оценивая работу в «Спартаке» тренера Доменико Тедеско, Ловчев сказал, что тот выстроил модель игры, но при нем нет никакой стабильности.

«Я не скажу, что Тедеско выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать, а она просто безобразная. Но при этом нельзя не увидеть, что он создал некую модель игры. Сейчас с приходом Мозеса и Промеса (легионеры «Спартака» Виктор Мозес и Квинси Промес – прим. НСН) атака «Спартака» раздвинулась немного по ширине, это интересно. Но в последнее время то они крупно обыгрывают «Краснодар», то проигрывают. Стабильности нет никакой, а тренер работает уже долгое время», - отметил чемпион СССР 1969 года в составе красно-белых.

Касаясь возможных перспектив «Спартака» в Еврокубках, Ловчев провел аналогии между руководством клуба и создателями Суперлиги.

«Хозяева этих клубов (клубов-создателей Суперлиги – прим. НСН), финансисты совершенно не задумывались о болельщиках и о том, как будет выглядеть их страна. Они задумывались, как лишних денег слупить. У нас происходит то же самое», - считает собеседник НСН.