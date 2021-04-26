«Хотят денег слупить». Ловчев о чемпионских перспективах «Спартака»
Экс-игрок московского «Спартака» рассказал «Радиоточке НСН», что красно-белые «не наиграли» на чемпионство, а хозяева клуба больше озабочены деньгами, чем игрой.
"Спартак" не заслужил чемпионства в 2021 году даже несмотря на победу в московском дерби с ЦСКА, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев. Ранее такое же мнение высказал владелец «Спартака» Леонид Федун.
«Конечно, я согласен (с Федуном – прим. НСН). «Спартак» всегда играет с перепадами. Может сыграть и бесславно, как с «Уфой». В том матче «Спартак» был безобразен. А «Зенит» может проиграть кому-нибудь 0:1 , но на своем поле выглядеть, как «Спартак» в той игре, они себе не позволяют», - сказал Ловчев.
По его мнению, «Спартак» играл против ЦСКА «слабенько», но заслужил победу.
«Это дерби, которое будоражит буквально всех. Не случайно после него болельщики идут еще и драться. По качеству футбола игра была очень и очень слабенькая, по накалу - нормальная, соответствующая статусу дерби. Многие считают, что ключевым было удаление игрока. Конечно, преимущество в одного игрока меняет рисунок игры, но когда ты потом смотришь статистику и видишь, что «Спартак» ударил порядка 30 раз по воротам, а у ЦСКА ни одного удара в створ ворот не прилетело, тогда понимаешь, что «Спартак» все равно победил по делу», - пояснил лучший футболист СССР 1972 года.
Оценивая работу в «Спартаке» тренера Доменико Тедеско, Ловчев сказал, что тот выстроил модель игры, но при нем нет никакой стабильности.
«Я не скажу, что Тедеско выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать, а она просто безобразная. Но при этом нельзя не увидеть, что он создал некую модель игры. Сейчас с приходом Мозеса и Промеса (легионеры «Спартака» Виктор Мозес и Квинси Промес – прим. НСН) атака «Спартака» раздвинулась немного по ширине, это интересно. Но в последнее время то они крупно обыгрывают «Краснодар», то проигрывают. Стабильности нет никакой, а тренер работает уже долгое время», - отметил чемпион СССР 1969 года в составе красно-белых.
Касаясь возможных перспектив «Спартака» в Еврокубках, Ловчев провел аналогии между руководством клуба и создателями Суперлиги.
«Хозяева этих клубов (клубов-создателей Суперлиги – прим. НСН), финансисты совершенно не задумывались о болельщиках и о том, как будет выглядеть их страна. Они задумывались, как лишних денег слупить. У нас происходит то же самое», - считает собеседник НСН.
По мнению Ловчева, «Зенит» - безоговорочный чемпион. «Помимо «Зенита» еще сейчас хорошо укомплектован «Локомотив», где много и молодых футболистов, и опытных. Они с «Зенитом» сейчас самые лучшие», - заключил эксперт.
25 апреля «Спартак» обыграл ЦСКА 1:0 и занимает на данный момент третье место в Российской футбольной Премьер-Лиге. На первом месте идет «Зенит» из Санкт-Петербурга, опережающий «Спартак» на 8 очков за 3 тура до окончания турнира.
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