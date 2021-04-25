ГУ МВД: Сообщения СМИ о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА не соответствуют действительности
В Главном управлении МВД России по Москве сделали заявление о драке между фанатами «Спартака» и ЦСКА на юго-востоке столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Информация, размещённая на некоторых интернет-порталах и в ряде СМИ, о якобы имевшей мест потасовке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности. Заявлений и телефонных сообщений из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало, серьёзных правонарушений в Нижегородском районе столицы не зафиксировано», - говорится в заявлении.
25 апреля команды «Спартак» и ЦСКА встретятся на стадионе «Открытие Банк Арена» в 16:30 (мск) в рамках 27-го тура РПЛ.
Ранее Baza сообщила о наиболее крупной за последнее время драке фанатов «Спартака» и ЦСКА, в которой участвовало, по данным журналистов, «полторы сотни фанатов этих клубов».
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