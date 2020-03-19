Гран-при Монако «Формулы-1» отменили впервые с 1954 года

Проведение этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Монако отменили в текущем году на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.

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Соответствующее решение принял автомобильный клуб Монако.

По данным агентства, отмена гран-при Монако происходит впервые с 1954 года, когда этап вошел в чемпионат мира.

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН о ситуации в мировом спорте в условиях пандемии.


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ФОТО: https://www.formula1.com
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