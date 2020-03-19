Гран-при Монако «Формулы-1» отменили впервые с 1954 года

Соответствующее решение принял автомобильный клуб Монако.

По данным агентства, отмена гран-при Монако происходит впервые с 1954 года, когда этап вошел в чемпионат мира.

Ранее президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН о ситуации в мировом спорте в условиях пандемии.



