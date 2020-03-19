Гран-при Монако «Формулы-1» отменили впервые с 1954 года
19 марта 202022:16
Проведение этапа чемпионата мира «Формулы-1» в Монако отменили в текущем году на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее решение принял автомобильный клуб Монако.
По данным агентства, отмена гран-при Монако происходит впервые с 1954 года, когда этап вошел в чемпионат мира.
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