Главный тренер сборной России Карпин возглавил «Ростов»

Отмечается, что РФС согласовал для Карпина совмещение работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Так, Карпин вернулся на пост главного тренера команды.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной так и останутся на уровне эмоций.

