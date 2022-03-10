Главный тренер сборной России Карпин возглавил «Ростов»
Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Отмечается, что РФС согласовал для Карпина совмещение работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Так, Карпин вернулся на пост главного тренера команды.
Ранее экс-игрок сборной России по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной так и останутся на уровне эмоций.
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