Главный тренер сборной России Карпин возглавил «Ростов»

Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

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Отмечается, что РФС согласовал для Карпина совмещение работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Так, Карпин вернулся на пост главного тренера команды.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной так и останутся на уровне эмоций.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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