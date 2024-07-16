Главный тренер сборной Англии покинул пост после поражения Испании на Евро-2024
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы сборной Испании. В официальном аккаунте Футбольной ассоциации Англии (FA) в соцсети X говорится, что Саутгейт оставит пост после 102 игр и почти восьми лет руководства сборной.
Финал Евро-2024, прошедший на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине 14 июля, завершился со счетом 2:1 в пользу испанцев.
Англия продлила безвыигрышную серию на чемпионатах мира и Европы, она достигла 58 лет.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов высказал мнение, что Испания будет доминировать в мировом футболе ближайшие два-три года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru