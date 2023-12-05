Экс-чемпион UFC Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор допустил возможность своего участия в президентской гонке в Ирландии. Об этом спортсмен написал в своих соцсетях.

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Боец указал на преклонный возраст других кандидатов и напомнил, что он "молодой, активный, увлеченный". Кроме того, Макгрегор выразил уверенность, что нынешнее руководство страны настигнет правосудие за настроения в ирландском обществе.

Ранее в Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц, напоминает RT. Местная полиция проверяла Макгрегора из-за возможного разжигания ненависти. Тогда спортсмен писал в своих соцсетях, что не одобряет беспорядки, но в то же время он призывал к переменам в стране и критиковал деятельность ирландского правительства. Выборы в Ирландии состоятся в 2025 году.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортПрезидентИрландияКонор Макгрегор

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