Экс-чемпион UFC Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии

Боец указал на преклонный возраст других кандидатов и напомнил, что он "молодой, активный, увлеченный". Кроме того, Макгрегор выразил уверенность, что нынешнее руководство страны настигнет правосудие за настроения в ирландском обществе.

Ранее в Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц, напоминает RT. Местная полиция проверяла Макгрегора из-за возможного разжигания ненависти. Тогда спортсмен писал в своих соцсетях, что не одобряет беспорядки, но в то же время он призывал к переменам в стране и критиковал деятельность ирландского правительства. Выборы в Ирландии состоятся в 2025 году.

