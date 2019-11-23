Глава российской легкой атлетики покинул президентский пост

Напомним, за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в употреблении допинга, 21 ноября Шляхтин был временно отстранен от работы по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU).

Деятельность ВФЛА решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF инициировала создание рабочей группы для восстановления статуса ВФЛА.

Бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк в эфире НСН заявил, что российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях.

