Глава российской легкой атлетики покинул президентский пост
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ушел в отставку, написав соответствующее заявление, сообщает РИА Новости.
Исполнять обязанности главы ВФЛА будет Юлия Тарасенко.
«Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России и в Минспорта», — цитирует слова Шляхтина Lenta.ru.
Напомним, за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в употреблении допинга, 21 ноября Шляхтин был временно отстранен от работы по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU).
Деятельность ВФЛА решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF инициировала создание рабочей группы для восстановления статуса ВФЛА.
Бронзовый призер ЧМ по легкой атлетике, прыгун в высоту Илья Иванюк в эфире НСН заявил, что российским спортсменам, возможно, придется проводить большую часть времени за границей, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях.
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