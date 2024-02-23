CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

МОК не изменил рекомендации по участию россиян в соревнованиях

В заявлении суда говорится, что панель арбитров, рассматривавших данный вопрос, подтвердила оспариваемое решение.

«Исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», - заключили в CAS.

Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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