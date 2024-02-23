CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.
В заявлении суда говорится, что панель арбитров, рассматривавших данный вопрос, подтвердила оспариваемое решение.
«Исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», - заключили в CAS.
Ранее МОК временно дисквалифицировал Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru