Песков оценил танцы под «Катюшу» на Чемпионате мира в Катаре

Отвечая на вопрос об отношении Кремле к звучанию русских песен на чемпионате мира в Катаре он напомнил, что российская культура является частью культуры мировой.

«Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», - указал Песков.

Ранее перед матчем Уругвай — Южная Корея около арены «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне местный оркестр исполнил советскую песню «Катюша», сообщает RT.