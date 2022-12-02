Песков оценил танцы под «Катюшу» на Чемпионате мира в Катаре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, российскую культуру нельзя отменить, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос об отношении Кремле к звучанию русских песен на чемпионате мира в Катаре он напомнил, что российская культура является частью культуры мировой.

«Давайте называть вещи своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу. Но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», - указал Песков.

Ранее перед матчем Уругвай — Южная Корея около арены «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне местный оркестр исполнил советскую песню «Катюша», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияКатарЧемпионат России По Футболу
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