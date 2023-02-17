Питерский «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану»

ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил в товарищеском матче иранскому клубу «Сепахан».

Умер бывший игрок «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев

Игра, которая проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран), завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча иранский клуб забил в первом тайме, причём Мохаммад Горбани открыл счёт уже на четвёртой минуте. Второй мяч на счету Мохаммада Данешгара.

Ранее Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига приняли решение провести мачт 1/4 финала Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» на стадионе в Ульяновске 25 февраля, сообщает RT.

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Фото: fc-zenit.ru
ТЕГИ:ФутболИранФК "Зенит"
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