Питерский «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану»
ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил в товарищеском матче иранскому клубу «Сепахан».
Игра, которая проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран), завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба мяча иранский клуб забил в первом тайме, причём Мохаммад Горбани открыл счёт уже на четвёртой минуте. Второй мяч на счету Мохаммада Данешгара.
Ранее Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига приняли решение провести мачт 1/4 финала Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» на стадионе в Ульяновске 25 февраля, сообщает RT.
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