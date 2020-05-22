Футболист Павел Погребняк подхватил коронавирус

Футбольный клуб «Урал» сообщил о том, что нападающий команды Павел Погребняк заболел коронавирусом.

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Пресс-служба клуба отмечает, что инфекция была выявлена у экс-члена сборной России во время тестирования всей команды.

«Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», - подчеркивается в сообщении. Уточнятся, болезнь у спортсмена проходит в легкой форме, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Накануне в ФК «Оренбург», который выступает в Российской премьер-лиги, сообщили о том, что коронавирусом переболели трое их футболистов, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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