Футболист Павел Погребняк подхватил коронавирус
Футбольный клуб «Урал» сообщил о том, что нападающий команды Павел Погребняк заболел коронавирусом.
Пресс-служба клуба отмечает, что инфекция была выявлена у экс-члена сборной России во время тестирования всей команды.
«Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», - подчеркивается в сообщении. Уточнятся, болезнь у спортсмена проходит в легкой форме, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Накануне в ФК «Оренбург», который выступает в Российской премьер-лиги, сообщили о том, что коронавирусом переболели трое их футболистов, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru