Французскому спортсмену запретили участвовать в Олимпиаде за выступление в России
Французскому баскетболисту Томасу Эртелю запретили участвовать в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, за игру в российском баскетбольном клубе «Зенит». Об этом сообщает L’Equipe.
Отмечается, что спортсмен сообщил в интервью, что французская Федерация баскетбола знала, что Эртель перешел в «Зенит», но заявила об обратном, чтобы тот смог поучаствовать на чемпионате Европы 2022 года в составе сборной Франции. После этого федерация не вызвала Эртеля в сборную.
Федерация баскетбола Франции заставила всех спортсменов в 2022 году заключить соглашение, согласно которому они не смогут выступать за российские клубы под угрозой исключения из сборной. Эртель также подписал документ, но вместе с тем заключил контракт с «Зенитом». После этого ему было запрещено выступать за сборную Франции.
Ранее сообщалось, что команду беженцев, которая выступит на летней Олимпиаде в третий раз с 2016 года, в Париже представят 36 человек из 11 стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru