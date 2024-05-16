Французскому спортсмену запретили участвовать в Олимпиаде за выступление в России

Отмечается, что спортсмен сообщил в интервью, что французская Федерация баскетбола знала, что Эртель перешел в «Зенит», но заявила об обратном, чтобы тот смог поучаствовать на чемпионате Европы 2022 года в составе сборной Франции. После этого федерация не вызвала Эртеля в сборную.

Федерация баскетбола Франции заставила всех спортсменов в 2022 году заключить соглашение, согласно которому они не смогут выступать за российские клубы под угрозой исключения из сборной. Эртель также подписал документ, но вместе с тем заключил контракт с «Зенитом». После этого ему было запрещено выступать за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что команду беженцев, которая выступит на летней Олимпиаде в третий раз с 2016 года, в Париже представят 36 человек из 11 стран.

