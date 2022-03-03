ФК «Краснодар» приостановил контракты с 8 иностранными футболистами

Футбольный клуб «Краснодар» приостановил контракты восьми иностранных футболистов по их просьбе, сообщается на сайте команды.

Отмечается, что речь идет о следующих футболистах: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

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Сообщается, что спортсмены уже покинули расположение клуба, будут тренироваться отдельно, но их контракты будут действительны.

Ранее немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». В сообщении говорится, что контракт был расторгнут «по взаимному согласию». Отмечается, что вместе с Фарке команду покинуть его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шрамко
ТЕГИ:ФутболистыКраснодар
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