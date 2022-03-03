ФК «Краснодар» приостановил контракты с 8 иностранными футболистами

Сообщается, что спортсмены уже покинули расположение клуба, будут тренироваться отдельно, но их контракты будут действительны.

Ранее немецкий специалист Даниэль Фарке покинул пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». В сообщении говорится, что контракт был расторгнут «по взаимному согласию». Отмечается, что вместе с Фарке команду покинуть его ассистенты – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

