Фигуристка Яметова отказалась менять российское гражданство
Выступающая за Россию фигуристка Вероника Яметова заявила, что не готова отказаться от российского гражданства, чтобы участвовать в международных состязаниях. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По ее словам, в России также высокая конкуренция среди спортсменов, а отсутствие возможности соревноваться с иностранными атлетами стимулирует на дальнейшую работу.
Вместе с тем Яметова призналась, что хотела бы выступать на международных соревнованиях и что ей не хватает интересного опыта участия в мировых стартах.
Ранее представляющая Израиль 15-летняя фигуристка Габриэлла Гринберг выступила против отстранения от международных состязаний российских спортсменок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru