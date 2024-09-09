Фигуристка Яметова отказалась менять российское гражданство

Выступающая за Россию фигуристка Вероника Яметова заявила, что не готова отказаться от российского гражданства, чтобы участвовать в международных состязаниях. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Тутберидзе поможет фигуристке выплатить долг перед академией Плющенко

По ее словам, в России также высокая конкуренция среди спортсменов, а отсутствие возможности соревноваться с иностранными атлетами стимулирует на дальнейшую работу.

Вместе с тем Яметова призналась, что хотела бы выступать на международных соревнованиях и что ей не хватает интересного опыта участия в мировых стартах.

Ранее представляющая Израиль 15-летняя фигуристка Габриэлла Гринберг выступила против отстранения от международных состязаний российских спортсменок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыСпортГражданствоФигуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры